高雄市長韓國瑜昨參加凱道造勢活動，聚集數十萬名身穿紅衣韓粉，不畏風雨為韓送暖，挺韓誓師。韓國瑜也宣示，2020年他準備承擔任何重責大任，為中華民國不惜粉身碎骨，讓現場氣氛嗨到最高點。對此，前國民黨立委直言，這場凱道活動證明了韓國瑜並不孤單，也證明了真心不會被熄滅，假意終會被看穿。

孫大千在臉書撰寫「6月1日，庶民力量在凱道上一起創造了台灣民主史上最令人驕傲的奇蹟」一文，他說韓國瑜在這場選戰中，就像著名電影「鋼鐵英雄」的主角戴斯蒙（Desmond Doss），他堅持不願帶武器上戰場殺敵，不但要抵抗敵軍致命的攻擊，還要忍受同袍的無情霸凌，但戴斯蒙最後仍秉持愛與包容的信念，以及過人的意志力，幫助軍隊贏得戰役，並拯救無數同袍，寫下感人的歷史。

孫大千感嘆表示，在過去這段期間，韓國瑜咬牙硬撐，獨自面對來自於內外的抹黑攻擊，仍然堅持要打一場乾淨正向的選戰，期待能夠實踐台灣真正的民主價值。

「作用力多大，反作用力就有多強」。孫大千直言，面對黨內外這麼多每天密集空投下來的「抹黑震撼彈」 ，結果就是造就6月1日凱道「正義海嘯」的成形，震撼彈的殺傷力有多大，「正義海嘯」襲捲的威力就有多強。昨天的凱道活動，三十萬的庶民朋友用實際的行動，證明台灣的民主已經升級轉型，證明韓國瑜並不孤單，證明真心不會被熄滅，假意終會被看穿。

(中時電子報)