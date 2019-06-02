連醫師也懷疑男子染愛滋。(翻攝自 youtube)

日前一名30多歲男子因為下體搔癢難耐就醫，當他脫下褲子，醫師發現他下體竟全是脫皮，懷疑他染愛滋。且不管怎麼開藥治療都無法痊癒，依舊每個月找醫師報到。深入詢問發現，男子不但患有嚴重糖尿病，連老婆也有私密處搔癢困擾，讓醫師驚覺「難道是他老婆害的？」

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》說道，這名男子的下體一整片破皮，讓他初步懷疑是染愛滋，但男子堅持「只有跟太太做過，其他人都沒有」，經性病檢查後排除這可能。奇怪的是，男子持續擦藥都沒好，一驗才知他是重度糖尿病患者。找到病因後，治療一個月以為好轉了，「但他還是每個月來找我」，連他太太也不經懷疑，老公是不是背著她在外面偷吃。

因為治療無果，陳榮堅提議讓男子老婆也來看診，太太表示私密處偶爾會分泌些白色物體、癢癢的，檢查發現她有「黴菌感染」。陳榮堅這才恍然大悟，原來是太太下體的黴菌，感染了她先生下體破皮的傷口，加上他有糖尿病，只要每次一起做愛，有點破皮就又感染，造成男子「很愛玩而染病」的錯覺。

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(中時電子報)