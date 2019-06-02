高雄市長韓國瑜被《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料攻擊，但昨天凱道造勢大會仍吸引超過30萬支持者聚集，台北市長柯文哲2日被問到「打韓」是否沒效，他認為，台灣社會愈來愈接近西方，私人的事情大眾會愈來愈不介易，外界逆向解讀吳子嘉在助選韓，柯回說，不至於是助選，也許影響沒那麼大。

「庶民總統、團結台灣」全國大會師造勢大會，有超過30萬韓粉到場力挺韓國瑜，不少人認為這一場造勢相當成功，國民黨總統初選應該就是韓國瑜出線。柯文哲表示，他也不曉得，「還有1個月慢慢等。」

不過在面對韓粉抱怨昨在凱道買不到雨衣和礦泉水都是柯P害的，柯文哲則說，天要下雨不能算他的吧，被問準備要為中華民國粉身碎骨嗎？柯回說，中華民國不要粉身碎骨就好了。

面對韓國瑜說要把凱子外交變成發財外交，柯文哲坦言，他不曉得內容，韓要說明，發財外交是什麼他也不知道，他認為外交該怎麼做就怎麼做。

至於韓國瑜近來被爆料緋聞，但凱道造勢大會仍是一片「紅潮」，似乎打韓都沒有效，柯文哲對此說，台灣社會愈來愈接近西方，私人的事情大眾會愈來愈不介易，法國還是北歐非婚生子女百分比就非常高，台灣整個社會形式愈來會西方化。外界解讀吳子嘉爆料是不是助選韓國瑜？柯文哲分析，不至於是助選，也許影響沒那麼大。

由於妙天禪師先前與柯文哲關係不錯，當他被問到韓國瑜有妙天支持是不是有滿大加分，柯先是說，「奇怪今天怎麼問我這題」，接著回應，宗教界人人好，一般宗教界比較與人為善，就當做是重要贊助商。

(中時 )