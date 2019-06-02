前行政院長賴清德針對台北市長柯文哲不回答一國兩制，批評不能用駝鳥心態，更指柯提出的「兩岸一家親」沒辦法維持兩岸和平。柯文哲2日對此回應，只靠兩岸一家親就要維持台海和平也沒那麼厲害，只是表達善意。

柯文哲今早在大安高工頒發市長獎前，被問到賴清德批評面對一國兩制問題不能用駝鳥心態，柯指出，只靠兩岸一家親就要維持台海和平也沒那麼厲害，只是表達善意，當市長執政也不會只靠一招，況且「不是你做什麼，重點是對方覺得你做什麼，恐怕不是你說什麼，是對方對你有沒有信任感。」

柯文哲強調，沒有信任感、沒有善意，「不管講什麼就是要害我」，對抗的局勢就升高了，兩岸吵吵鬧鬧這麼多年，不需要弄到互相很緊張，奉勸大家把人民福祉放在第一順位考量政策，很多紛爭就會少掉。

至於柯文哲近來「平日顧台北市、周末顧外縣市」，柯文哲說，他的態度是心有餘力，當台北市長主要工作還是台北市政，假日如果還有力氣再去做其他事，第一順位還是做好市政，他也跟局處長說不要想東想西，認真把市政做好就好。

不過，被問到外界對柯文哲的行為會想東想西，柯則笑稱：「你們要想東想西不是我的錯。」

(中時 )