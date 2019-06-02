「韓國瑜」三個字昨日也登上微博熱搜，甚至一度擠進前十。(微博)

熱門留言竟然是替總統蔡英文惋惜，陸網友開玩笑說「蔡英文連任死定了，可惜我黨培養的一名優秀地下黨同志」。(微博)

其他人也回覆「韓國瑜可比蔡英文難搞 作為大陸人真不希望韓當選」、「怎麼辦我們應該幫幫她」、「救救孩子！救救菜菜子叭」(微博)

韓流再度發威，高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，不畏風雨為韓送暖，挺韓誓師，旗海飄揚府前，現場水泄不通。「韓國瑜」三個字也登上微博熱搜，甚至一度擠進前十，但熱門留言竟然是替總統蔡英文惋惜，陸網友開玩笑說「蔡英文連任死定了，可惜我黨培養的一名優秀地下黨同志」。

「韓國瑜」三個字昨日登上微博熱搜，甚至一度擠進前十，以往微博熱搜幾乎都是大陸明星霸屏，很少有台灣人特別是政治人物上榜。

然而一條現場挺韓人數破30萬的熱門微博，昨天留言數破千，按讚數最高的留言卻是討論總統蔡英文。一位陸網友開玩笑說「蔡英文連任死定了，可惜我黨培養的一名優秀地下黨同志」。因為大陸網友多數認為民進黨上台兩岸關係惡化反而有利提早統一，國民黨上台反而不好下手。

其他人也回覆「韓國瑜可比蔡英文難搞 作為大陸人真不希望韓當選」、「怎麼辦我們應該幫幫她」、「救救孩子！救救菜菜子叭」、「韓國瑜和蔡英文差不多，換湯不換藥，不謀求統一還覺得被他騙錢是理所當然，」、「美國加把勁兒 菜還有希望」、「怕就怕馬英九那些溫水煮青蛙的，小英沖鴨」、「希望蔡英文連任，就像我當初希望特朗普上臺而不是希拉蕊一樣 比較沙雕的還是好搞一點」、「馬上把戰機圍著臺灣繞一圈！快！解救小英刻不容緩！」、「支持蔡英文！支持搞亂臺灣！」、「明白了，這就去FB給她加油打氣！！」

「韓國瑜」三個字也登上微博熱搜。(微博)

(中時電子報)