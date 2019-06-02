儘管勇士當前面臨總冠軍賽0比1落後，「浪花弟」克雷湯普生仍在此刻表達效忠勇士決心！克雷湯普生2日受訪表示，自己很難想像跟柯瑞以外的控衛合作，「做隊友對我們來說都有好處，因為我們兩人之間的化學效應太好了。」

「只要我跟柯瑞同時上場，我們了解彼此最喜歡的點，知道彼此想在什麼地方接球，」等同宣告今年夏天鐵定跟勇士續約的克雷湯普生表示，「我很感激能跟柯瑞一起分擔後場的工作，因為他真的太無私了，同時他又是一名鬥士。」

畢竟勇士的「浪花兄弟」，堪稱當前聯盟火力最強大的後場組合之一，克雷湯普生說：「8年來柯瑞都是很棒的隊友，也是更棒的朋友，他不走任何捷徑，一直都在努力，場外又那麼顧家，簡直是模範領袖，我會一直支持著他。」

就算外界不斷謠傳今年夏天可成自由球員的克雷湯普生，有可能跳槽其它球隊，但他一次又一次公開表明自我立場，那就是不想離開勇士，甚至勇士老闆喬拉科布也已放話拿出頂薪續留浪花弟，看來浪花兄弟這個組合很難被拆散了。

(中時電子報)