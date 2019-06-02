歡樂暑假即將來臨，學生們相約戲水，千萬要注意安全！越南5月30日放暑假第一天就發生不幸事故，一名學生洗腳失足，其他同學為了救她下水，結果5人同時溺斃，經過14小時搜救，5名同學屍體被尋獲，撈起時還緊緊相擁。

這起不幸事故發生在越南安城縣（Yen Than），5月30日正是當地暑假第一天，Trung Thanh中學的一群8年級學生相約前往Trai Xanh大壩野餐。

據越南媒體《nguoiduatin.vn》報導，中午12時左右，1名女學生疑似想洗腳，卻不慎滑落湖中，其他同學見到，紛紛跳入水中想救起她，卻不幸全都溺斃，總計1男4女共5名學生罹難。

另有一名比較擅長游泳的女學生Phan Thi Bao Ch，也跳下去想救同學，也無力把其他人救起，她也差點體力不支，幸好被岸上同學拉起，幸運撿回一命。

一名就住在大壩附近的民眾表示，他聽到呼救聲後趕緊衝過去，看到一群驚聲尖叫、滿臉驚恐的學生窩在大壩邊緣，他和其他民眾試圖搶救，卻沒有成功。這位民眾表示，該大壩水中有許多深而寬的洞，水淺時就可看到，深約4公尺，寬約2公尺，但水面上升時完全看不出來，相當危險。

經過將近14小時搜索，5名學生的屍體在同一處深洞被發現，撈起時5具屍體還緊緊相擁。

(中時電子報)