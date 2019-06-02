為培植具國際觀之專業人才，教育部委請國立鳳山商工辦理全國高級中等學校商業類技藝競賽第1名金手獎學生到美國，網頁設計職種陳怡琳同學說：「在舊金山藝術大學研習時，看到大學生創作的動畫、3D、場景人物設計及遊戲都讓人震撼，也深感自己的渺小與不足。」

這項海外研習4月8日至19日進行，參訪知名的華納兄弟製片廠、蘋果公司園區、舊金山藝術大學、美國烹飪學校(Culinary Institute of America)等進行參訪。研習期間，得獎同學與當地技術老師和美國實習學生相互技術切磋。

總領隊國立鳳山商工鄭越庭校長指出：「這次研習的地點涵括舊金山及洛杉磯，研習場域包含飯店、餐飲、文創、交通運輸、百貨、烹飪、手工烘焙、攝影棚、藝術大學等，這些實作及體驗課程，讓參與同學留下深刻的文化衝擊和感動。」

烘焙職種陳楨霓同學說，在Ristorante Allegria義大利餐廳，除了學習西餐的禮儀、了解義大利菜的特色外，還有「開酒服務」。做為一位專業的侍酒師，在開酒過程中，標籤永遠面向客人以表示尊重；開酒動作也盡可能快又不失專業，還有倒酒時該注意哪些動作，這些都是專業侍酒師必須具備的條件。

網頁設計職種陳怡琳同學表示：「在舊金山藝術大學研習時，看到大學生創作的動畫、3D、場景人物設計及遊戲都讓人震撼，也深感自己的渺小與不足。」

教育部國教署強調，為延續精進金手獎學生技藝與拓展國際視野，因此特別精緻規畫美國參觀企業職場與學校教育交流學習，提供11位金手獎同學親臨前衛先進的國際環境學習，拓展專業技能深度與探究職業市場趨勢，開啟學生專業領域進而激發主動學習研究態度。

教育部也期望透過指導老師引導學生跨領域學習，激發學生創意與整合的能力；經由文化的交流體驗，提升學生的職業態度及自我核心素養，培養宏觀的國際視野，進而提升未來我國在技職教育的國際競爭力。

(中時 )