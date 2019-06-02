分局長盧廷彰特別於課堂中，感謝義警人員利用時間不辭辛勞協助分局執行ATM詐欺車手埋守勤務，共同打擊罪犯。（陳世宗翻攝）

台中市警局第六分局為配合四年一度義勇警察整編工作，提昇協勤知能、統一觀念作法、培養工作默契，強化民力協防治安能量；召集西屯義警中隊全體成員，於日前在該分局四樓禮堂辦理108年度義警西屯中隊基本訓練。

警方指出，訓練自上午9點開始，義警西屯中隊所屬西屯、何安、市政、協和、永福、工業區等分隊共181人全體成員到訓，課程安排有「領導與統御」、「勤（業）務指（督）導之心理調適及技巧」、「義警人員協助地方治安情報蒐集要領」、「防詐欺宣導」、「婦幼安全宣導」、「警察應用技術」、「民防相關法令及其子法等法規之認識」、「協勤工作及各項福利措施內容介紹」等。

警方表示，課程內容精采豐富，授課講師講解活潑生動，對義警人員協助警方執勤有莫大助益；分局長盧廷彰特別於課堂中，感謝義警人員利用時間不辭辛勞協助分局執行ATM詐欺車手埋守勤務，共同打擊罪犯，遏止詐欺案件發生，對於維護西屯區有明顯的治安助益。

(中時 )