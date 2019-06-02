「長腿女神」隋棠與老公Tony結婚至今3年多，婚後進度狂飆，在擁有一雙可愛的兒女Max、Lucy後，去年底驚喜添了第三胎Olie，而隋棠的忙碌不只如此，她還創立個人服裝品牌，同時兼顧事業跟五口之家，同時也沒忘記粉絲，經常在社群網站分享馬不停蹄的生活，是公認的全方位女神。

隋棠昨在臉書po文，透露因老公Tony的好麻吉從加州來台探望他們夫妻倆，於是Tony盡地主之誼安排了宜蘭之旅，把老婆孩子都帶上，一同吃喝玩樂，隋棠笑稱老公私心爆發，安排了威士忌酒廠參觀行程，所幸Max跟Lucy看著場內的蒸餾裝置，也是玩得開心。

然美中不足，就是女兒Lucy生病感冒中，雖然活力不減沒哭鬧固然好，不過有件事小公主始終不願意配合，那就是她不要戴口罩，通常孩子的固執都讓父母傷透腦筋，但隋棠一句「戴口罩可以保護哥哥」，就讓Lucy心甘情願放棄堅持，隋棠笑稱兄妹倆的關係其實是「一下看對方是仇人、一下又是寶貝」，剛好利用這點讓女兒聽話，妙招讓當家長的網友們佩服不已，直呼太有智慧，必須趕快學起來！

(中時電子報)