大陸今日上午10時發布關於《中美經貿磋商中方立場》白皮書。書中除了重申中方立場，並披露暪美方在經貿磋商中三次出爾反爾、不講誠信的的情況，也強調，貿易戰不會讓美國再次偉大，而且貿易霸凌行為只會殃及全球。

白皮書也強調，經貿磋商受挫責任完全在美國一方。磋商中，一國的主權必須得到尊重，重大核心問題中國絕不退讓。

白皮書全文8300字，全文分前言、本文及結語三部分，共23頁。

(中時 )