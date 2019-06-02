陸今發布《關於中美經貿磋商中方立場》白皮書 10:322019/06/02 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸今日上午10時發布關於《中美經貿磋商中方立場》白皮書。書中除了重申中方立場，並披露暪美方在經貿磋商中三次出爾反爾、不講誠信的的情況，也強調，貿易戰不會讓美國再次偉大，而且貿易霸凌行為只會殃及全球。 白皮書也強調，經貿磋商受挫責任完全在美國一方。磋商中，一國的主權必須得到尊重，重大核心問題中國絕不退讓。 白皮書全文8300字，全文分前言、本文及結語三部分，共23頁。 (中時 ) #磋商 #經貿 #白皮書 #立場 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普滿意日本行 推特發影音、推文感謝 11:012019/05/29 國際 美國財政部：中國未操縱貨幣匯率 12:392019/05/29 兩岸 《中時晚間快報》美國商會質疑能源政策 要求穩定供電合理電價 18:032019/05/29 政治 美國商會白皮書 憂供電不穩 04:102019/05/30 財經要聞 陸商務部：貿易談判很大程度取決美方態度和誠意 21:532019/05/30 兩岸 因應關稅戰 中方立場白皮書明早發布 15:572019/06/01 財經 陸加稅反擊 強勢回應絕不屈服 04:092019/06/02 話題觀察 陸發貿易戰立場白皮書 反擊態度明顯升溫 04:092019/06/02 財經要聞 工商社論》剖析當局者迷旁觀者清的現代浮世繪 04:092019/06/02 財經要聞 陸今發表貿易戰立場白皮書 04:092019/06/02 國際大事 兩岸熱門新聞 FedEx「誤寄」華為包裹至美國GG了 陸立案調查 - 兩岸 陸國防部長：願努力爭取和平統一 但絕不承諾放棄動武 - 兩岸 - 中時 陸今發布《關於中美經貿磋商中方立場》白皮書 - 兩岸 - 中時 美設陷阱 逼華為步阿爾斯通後塵 - 焦點新聞 - 旺報 四面樹敵 眾小弟離心離德 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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