Dray really walking around Toronto in a Drake hoodie 💀



(via @Money23Green) pic.twitter.com/UR2X86lYcB — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年5月31日

還記得暴龍全球大使德瑞克(Drake)在今年總冠軍賽G1賽後，場邊大罵勇士前鋒卓雷蒙格林是垃圾的脫序行為嗎？沒想到才隔1天，德瑞克就遭《NBC》爆料，竟然找了卓雷蒙格林、麥金尼兩名勇士球員前往多倫多當地餐廳共進晚餐。

這代表德瑞克與卓雷蒙格林這次互飆垃圾話風波，完全只在「作戲」，其實兩人過去5年建立深厚友誼，當2016年勇士創下單季最高73勝紀錄時，德瑞克就在自己饒舌歌曲當中提過格林，格林上季也穿過德瑞克專輯名稱夾克替他造勢。

格林在2日練球過後，也再次提到自己跟德瑞克之間關係，「我們只是噴垃圾話，我們身處這個年代，似乎什麼事情都是大問題，所以當人們看到別人互噴垃圾話，就會認為天啊，他們討厭彼此，但這只是一種典型的過度反應而已。」

就算德瑞克與格林的交情再好，等到3日總冠軍賽G2再次開打，相信德瑞克仍會在場邊不斷用垃圾話影響格林的情緒與比賽節奏，或許這就是NBA比賽文化的一部分，格林是否會受到德瑞克的影響？恐怕只有他自己才會知道了。

(中時電子報)