度假打工已成為青年提升語言能力、累積海外經驗的最佳途徑之一，目前共有16個國家可供選擇，另外自今年4月起，台灣青年赴日本度假打工名額也從每年5000名增至1萬名，為各路青年開啟更寬闊的海外度假打工之路！

教育部青年署今協同外交部等超過10個相關部會署及駐台機構，於6月11日、7月12日、7月19日及7月26日分別於花蓮縣、高雄市、臺中市、臺北市各舉辦一場「青年海外度假打工宣導會」，提供青年朋友完整度假打工資訊，讓青年可以為海外體驗做更充足的準備，保障自身權益。

教育部青年署表示，這四場宣導會，包括外交部及9個度假打工協定國家駐台代表親自介紹各國度假打工申請規定及注意事項，還有10個相關部會署針對青年海外度假打工所提供的協助與服務進行完整說明。

為了幫助青年探索最適合自己的度假打工國家及文化，並瞭解更多勇闖國際的實戰經驗，教育部青年署邀請曾度假打工的17位學長姐們大方傳授異國生存秘技、分享當地生活的點點滴滴，不僅有熱門國家澳洲，還有近幾年廣受青年喜愛的加拿大、英國、日本、韓國，甚至是比利時、法國、德國、愛爾蘭、匈牙利等。

教育部青年署說，今年的宣導會還有一項創舉，就是與現正於海外度假打工的青年進行視訊連線，帶給現場青年朋友更具臨場感的分享及即時資訊。首次進行現場連線的青年也包括了今年3月才前往金融之國盧森堡度假打工的青年，也是第一屆盧森堡度假打工的先鋒者！

到海外需要作多少準備？除了打工跟度假，還能在海外做些甚麼事？工作及租屋的合約該注意些什麼？宣導會活動報名及詳細資訊可請上青年署iYouth青年國際圓夢平台網站(http：／／iyouth.youthhub.tw) 查詢。

(中時 )