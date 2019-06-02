近年局限空間作業災害頻傳，堪稱隱形殺手，勞動部今年修正「職業安全衛生設施規則」，針對局限空間作業增訂多項管制措施。台中市政府勞工局積極配合勞動部實施局限空間作業預防專案，加強監督、輔導與檢查，提醒事業單位事前辨識可能危害、擬訂防止計畫，採取安全作業程序，避免一時疏忽造成職業災害。

勞工局指出，局限空間作業災害包含缺氧或有害氣體環境，常為臨時、短暫等非經常性作業，特別容易輕忽災害風險。勞動部今年4月30日修正發布「職業安全衛生設施規則」部分條文，針對局限空間作業危害預防，增訂設備檢點及維護方法列入危害防止計畫、非作業期間人員管制措施、強化作業前與作業期間實施連續測定及通風換氣的防災設施、從事缺氧危險作業者應指定缺氧作業主管監督管理等措施。

勞工局長吳威志呼籲，從事儲槽、反應槽、廢水槽等局限空間作業應提高警覺，作業前先辨識可能危害、擬訂危害防止計畫，並於作業前與作業期間維持通風換氣設備連續有效運轉、連續確認氧氣及危害物質濃度，採取相關安全作業規範、程序，避免一時疏忽造成職業災害。

台中市勞動檢查處將積極配合勞動部實施局限空間作業預防專案計畫，加強勞動監督輔導、檢查，並要求從事局限空間作業的事業單位應於台中市政府事業單位線上工程作業申報系統(http：／／lbms.taichung.gov.tw／LBMS／company／login.jsp)事先通報作業期程，以利掌握作業動態，強化監督輔導、檢查成效。

(中時 )