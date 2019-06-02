日前新北市動保處接獲民眾檢舉，一名劉姓飼主到處認養流浪犬，數量多達26隻，當動保處人員與環保局、里長及警員前往他家會勘時，發現劉姓飼主將住家環境由裡到外打理得極好，一開門撲鼻而來的是淡淡的植物精油味，還做了局部隔音設備怕狗狗亂吠打擾鄰居，以及污水處理，與馬桶化糞池連通，避免狗狗的大便直接流入下水道，用心程度讓動保處的人員感動到想哭，覺得難能可貴。

ETtoday報導，飼主表示，自從高中畢業後，每次在馬路上看見浪浪，就於心不忍地帶牠們回家，怕他們在外受苦，且他都特別領養被遺棄、有傷殘及年紀大的老狗，安養牠們到終老，最高紀錄是同時收養33隻流浪犬。

也因為家裡太多狗，總是被鄰居投訴太吵，搬家7、8次，但劉姓飼主從不後悔，依舊每天早晚帶牠們散步5、6次，狗大便掃不停、維持屋內整潔、做好寵物登記植入晶片、每年施打狂犬病疫苗，四處籌錢養狗，是超級認真的優良飼主。

動保處表示，劉姓飼長年認養、照顧流浪犬，不離不棄直到牠們終老，非常難得。目前與環保局、汐止分局協調後，已找好其他地點安置劉姓飼主一家。

(中時電子報)