一名女網友在PTT上發文表示，最近丈夫的iphone8突然出現陌生情侶的照片，其中一些還是女生的私密照，雖然已請丈夫更改Apple密碼，但還是不放心，擔心對方也會看見自己的照片，因此上來請教網友。許多網友看了直呼，「快報警啊！」。

這名原PO解釋，丈夫在2015、2017年有遺失手機，但用尋找iphone都是沒開機的狀態，近日手機忽然出現一對陌生情侶照，其中還有女生私密的照片，相簿拉到2015年都有，看起來像男方的手機，事發後原PO也立刻更改了Apple密碼，但還是十分憂心自己的照片也會流出。雖有網友質疑會不會是有和其他人共用帳號，但原PO否認。

網友分享自己的經驗，不少人都認為，大概是過去遺失的手機被拿去使用，建議要去報警，「照片裡的人就是你遺失的手機現任持有者啊！被iCloud同步照片了。即使他用買的也是有問題，報警抓人吧」，對此，原PO就回應，「那尋找iphone是用心酸的了...」。

(中時電子報)