今年是洋基38歲左投沙巴西亞(C.C.Sabathia)生涯最後一季，長年征戰讓他傷痕累累，特別是他的右膝軟骨不堪負荷。沙胖已經做好心理準備，「我退休之後的結局很可能是要裝人工膝蓋。我仍希望透過減輕體重來緩解膝痛，但如果沒辦法，終究還是要馬上開刀。」

沙胖登錄的體重為300磅(約136公斤)，其實他長年都超過這個數字。他身高198公分，光是骨架就會造成膝蓋負擔，何況還加上那麼多體重。但這也是不得已的，沙胖早年在印地安人只有260磅，他的投球成績與體重呈正比關係，2007年他以超過300磅的體重成為史上最大隻的賽揚獎得主。老將柯隆(Bartolo Colon)也是出名的胖哥投手，但他身高180公分，體重也稍輕。

轉隊洋基之後，沙胖曾因膝傷而減重20公斤，一度成為「沙瘦」，速球壓制力大減。後來不得已變回「沙胖」，他需要那些體重來催出球速，付出的代價就是膝傷加劇，40歲前可能換上人工膝蓋，對洋基可謂鞠躬盡瘁。沙胖本季3勝1敗、3.48自責分率，若非膝傷所擾，他應是先發輪值的主力。

(中時電子報)