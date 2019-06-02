米可吉他樂團將首度橫跨歐洲，獲邀波蘭音樂節擔任演出嘉賓，讓團員非常期待到漂亮的音樂廳做表演。（陳世宗翻攝）

米可吉他樂團過去曾在日本、中國、新加坡等地巡演，今年首度横跨歐洲，希望將音樂快樂的種子散播到世界各地。（陳世宗翻攝）

深耕中部地區10年的台灣台中米可吉他樂團，從2015年開始在亞洲巡演，曾被中國譽為「華人最強吉他樂團」；今年恰逢波蘭與日本邦交100年週年，師承日本的米可吉他獲邀至波蘭「契颂奇國際吉他藝術節」進行音樂文化交流；團長趙柏群表示，這對米可吉他來說是非常難得的機會與殊榮，這次共有20個團員前往演出，希望可以讓更多人看見台灣優秀的樂手。

「這是我們第一次横跨歐洲演出，我們很希望可以藉此增加台灣的曝光度，讓更多人認識台灣!」團長趙柏群說，自1998年以來，波蘭小鎮契頌奇所舉辦的國際吉他音樂比賽藝術節，已經成為波蘭古典吉他音樂界的大型盛事，各國音樂表演者都慕名而至，並且透過國際賽事與聯合展演方式，呈現豐富多元的音樂類型、比賽及大師課程，他原本單純是帶學生到波蘭參加比賽，沒想到意外獲邀表演，他們也將於6／11與日本新堀吉他室內樂團在知名的斯賽新愛樂音樂廳一起演出。

這次活動的主辦者Cezary Strokosz，在接受波蘭當地電視台的訪問時，也特別提到台灣米可吉他室內樂團。趙柏群說，音樂是世界共通的語言，也是台灣最棒的軟實力，能夠登上國際媒體版面，對米可吉他來說是最大的肯定，也是台灣人的驕傲。

趙柏群指出，日本推行吉他合奏已經有62年時間，音樂水平在世界舞台相當頂尖，不同於吉他獨奏較為單純，樂團式的合奏能做到如小提琴交響樂的編製，音域廣、音樂層次也較豐富；米可吉他師承全球最大古典吉他教育機構-日本國際新堀藝術學院，所以這次跨國合作也是非常難得，6月7日至10日一連四天的音樂會中，由台、日各擔崗一日主場，並且在最後一天聯合演出，每場時間長達1.5小時。

趙柏群說，這次台日聯合表演，因為跨國合作，所以在彩排上也是困難重重；練習全是靠影像交流，他專程飛往日本把指揮及表演曲目做拍攝錄影，在充份理解後，再回來台灣透過投影指導學生，大家看著指揮手勢做練習，每位上台的學生都得上緊發條，才能在舞台上完美演出。

表演的曲目上，趙柏群表示，台語是最美麗的語言，最能表現出台灣特色，所以特別挑選桃花過渡及雨夜花兩首歌，而原住民也是台灣文化重要的一部份，所以則是以高山青來呈現台灣之美，米可吉他將以氣勢磅礡方式演奏高山青，帶大家看見台灣的山川壯麗，並且在雨夜花的弦律中，呈現古典吉他的特色，也希望透過這幾首具有台灣意象的歌曲，讓世界認識台灣。

這次吉他藝術季還有另一項重點，就是國際吉他大賽，米可吉他的18位成員們也要與來自歐洲各國的選手們進行比賽，往年約有60-70組個人及重奏參加，而為了能在國際賽上嶄露頭角，學員們也都加緊練習。

團員江芷涵說，因為對手都較年長，讓她很緊張只能靠著勤練習發揮水準，雖然辛苦但希望能獲得好成績；團員林翔毅表示，為到波蘭比賽，以前一周一次的練習，最近是幾乎天天報到，期待和歐洲、波蘭的樂手們交流；團員陸美心說，從一開始不知道怎麼準備比賽，到後來靠著老師指導精進自己的技術，非常期待到漂亮的音樂廳做表演，希望在這十天可以收穫滿滿。

團長趙柏群強調，古典吉他能夠表現音樂的纖柔細膩，也能呈現空間的氣勢磅礡，獨創的新古典吉他能夠帶給觀眾耳目一新的感受，前幾年米可吉他在日本、中國、新加坡等地巡演，今年首度横跨歐洲，也希望音樂快樂的種子可以散播到世界各地。

(中時 )