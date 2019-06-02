「韓粉」號召數十萬人凱道前力挺高雄市長韓國瑜選總統，昨韓粉不畏大雨仍在場守候韓國瑜，引發眾韓粉感動。挺韓音樂人劉家昌今天在臉書表示，幾十萬人淋著雨一個都不走，手裡揮著國旗，這種感人的埸面，那一國家有過？他更直言，「國民黨還要初選，還有人搶著選，是不智的。」

劉家昌認為，韓國瑜得到人民的心，得民心者得天下，應該讓他一鼓作氣消滅台獨民進黨，把中華民國拿回來。國民黨還要初選，還有人搶著選，是不智的，識時務者為俊傑，只有頭腦不清的人才會繼續搞分裂。

劉家昌也批評鴻海董事長郭台銘，錢可以買名嘴，但買不到人心。吹棒自己時，也不必傷害韓國瑜。他說，有郭粉告訴他郭台銘為台灣拚GDP40年，他也覺得不能否認，韓上任辛苦一圈頂多湊到1％GDP，但這1％是拚給基層100萬人民，郭則是拚進大企業、股東、老板口袋，跟老百姓有什麼關係？「台灣年輕人薪資還在2萬多，亞洲最低薪資，你們這些大老板盡責了嗎？」

劉家昌痛批郭台銘，奮鬥了40年，退回三年你已是千億富翁了，三年前中華民國最危難的時候，你在哪？為什麼今年跳出來？是不是見到民進黨走下坡有機可乘，商人真會算計，不知人間疾苦的人是得不到民心的。

劉家昌說，在中華民國國民全力支持韓國瑜時刻，郭台銘被一個亡黨亡國的馬英九給騙出來，破壞團結，如果因郭而讓民進黨繼續執政，將是中華民國的千古罪人。他直言郭最後將是灰頭土臉白忙一埸。「這様也好，讓國民黨人知道馬英九必須淘汰，凡是讓馬站臺的人，或經他操作的人一定落選，必然失敗。」

(中時 )