被勇士評估最合邏輯復出時機點在總冠軍賽G4的勇士明星前鋒杜蘭特，2日卻爆出相當負面的謠言，因為他竟然到現在連正常跑步都不可以，最多只能進行定點投籃訓練，代表他要加入勇士完整練球行列，時間點根本還無法確定！

原本杜蘭特最近3天都被傳出，跟隨勇士助理教練佛雷澤進行個人訓練，看來距離宣告傷癒復出日子不遠了，沒想到現在竟連正常跑步都還不行，代表他的傷勢確實比起外界預期更加嚴重，目前他已提前確定3日總冠軍賽G2缺席。

只是如今看來，面對鋒線火力凶猛的暴龍，勇士確實需要杜蘭特在場上才行，因為除了杜蘭特的強大進攻火力，他更可以提供勇士在防守端上的適時幫助，以他的身材條件來說，無論遇上里歐納德或席亞卡，都具備足夠的防守威脅。

別忘記杜蘭特更是過去兩年總冠軍賽MVP，勇士當然希望他可以早點回到場上幫忙，勇士內部預估他會在下周恢復完整訓練，也就是在總冠軍賽G2到G3之間的時間點，假如到時候杜蘭特還沒辦法訓練，復出時間只會繼續延下去。

(中時電子報)