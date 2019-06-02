中國大陸國務院今天上午10時召開《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書發布會，會上陸方指責中美貿易談判破裂，是因美方在過程中不斷出爾反爾、得寸進尺，陸方重申，在重大原則問題上決不讓步，針對貿易戰，陸方不願打，但也不怕打，白皮書內容也指出：「談，大門敞開；打，奉陪到底。」

中國大陸國務院今天上午10時發布《中美經貿磋商中方立場》白皮書，白皮書全文共約8,300字，內文共分前言、本文、結語三部分，共23頁。

針對中美貿易磋商破裂，大陸商務部副部長王受文在發布會上指出，陸方始終保持理性、克制態度，以最大誠意、善意回應美方，並且陸續回應美方提出的問題提出解決辦法，但美方三次出爾反爾、得寸進尺，堅持不合理高要價，堅持在協議中寫出涉及主權問題的要求、堅持不取消加徵的關稅，導致談判受挫，誰對誰錯不證自理。

王受文表示，自2018年12月，中美雙方領導人在阿根廷達成共識，宣布不再加徵新關稅，並且朝著取消各自加徵的關稅方向前進，現在發生這些事全都是美方做出，他說談判應該要相互尊重、相向而行、平等互利，各自尊重主權，要體現護讓精神，而非一方讓步，他說若美方堅持極限施壓、升級貿易摩擦來逼迫大陸讓步，那是絕對不可能的事，白皮書中也強調，磋商中，一國的主權必須得到尊重，重大核心問題中國絕不退讓。

針對貿易戰，王受文重申，陸方不願打，但也不怕打，白皮書內容也指出，一直以來陸方的態度及立場都是一致、明確的，希望透過對話解決紛爭，「但是中國不會畏懼任何壓力，也做好準備迎接任何挑戰。談，大門敞開；打，奉陪到底。」

談及大陸是否會用稀土反制美國，王受文指出，中國作為稀土最豐富的國家，我們願意滿足其他國家對稀土的正常需求，但是如果有國家利用中國出口稀土製造的產品反過來打壓中國發展，於情於理都是難以接受的。

現場有記者提問，美方不斷稱貿易戰下受損的主要是陸方，美方影響不大，王受文表示貿易戰沒有贏家，對陸有損害，對美也會有傷害，他引用美國研究數據，稱貿易戰導致美國去年貿易逆差增長10.4%，美對陸大豆出口下降50%、汽車出口下降超過20%，另外，美聯儲的研究顯示，貿易戰為每個美國家庭帶來831美元的額外支出，美對陸商品加徵關稅，也將使美國失去223萬個就業機會。

此外，北京也表示美國嚴重高估了兩國之間的貿易逆差，王受文稱，去年中美貿易逆差實際上僅有1,500億美元，而非美國先前宣稱的4,192億美元，他說美方的貿易數字通常高估了20%，同時中美貿易中有很多是加工貿易，也就是陸進口其他國家經濟體的零部件，在大陸組裝再出口到美國，所以實際上這部分的數字也不該加到國頭上，此外還得考慮中美服務貿易情形，他說服務貿易方面，美對大陸有順差，考量到上訴因素，陸方因此認定兩國之間貿易逆差僅有約1,500億美元。

(中時電子報)