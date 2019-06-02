北漂最正女主持人李明璇昨日也出席挺韓。(李明璇臉書)

「決戰2020贏回台灣」力挺高雄市長韓國瑜造勢活動，1日下午在凱達格蘭大道登場，韓粉強強滾、杏仁哥等人都到場聲援。北漂最正女主持人李明璇昨日也出席挺韓，她並貼出昨日下午5點的凱道人潮照片，大讚「17:00 這個民調是最真實的，假不了、更買不到」。

1日下午挺韓大會在凱達格蘭大道登場，韓粉強強滾、杏仁哥等人都到場聲援，呼籲韓粉團結一致支持韓國瑜選總統，不要被抹黑、攻擊韓國瑜的有心人士稱心如意。強強滾特別提醒韓粉，一不小心韓就會在黨內初選被做掉，他還嗆「中華民國絕對不是用錢買的啦」

有北漂最正女主持人之稱的李明璇昨日也參加了挺韓大會，她在臉書發文「謝謝大家不畏大雨仍然走上凱道為韓送暖；謝謝大家讓國旗飄揚，齊聲向總統府裡的吶喊人民苦太久，我們需要苦民所苦的總統！」

李明璇並貼出昨日下午5點的凱道人潮照片，大讚「滿滿的國旗+紅衣，這個民調最實在！韓國瑜市長到了！！！加油加油加油！」，並標註「#庶民凱道大會師 #熱淚盈眶n次」。

網友也留言回應「看到韓市長及夫人出場的那一刻我哭了！因為委屈之心突然有了出口，感動!加油!讓人民重現過去的，安居樂業的生活!」、「淋了兩次傾盆大雨，曬了兩次大太陽，一句話：爽」、「期待7月的高雄場」、「揮揮手，感動在心頭」。

(中時電子報)