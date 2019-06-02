每年5～10月盛產的火龍果，不但果實碩大，外皮豔紅吸睛，果皮果肉含有的花青素，抗氧化、防衰老；鋅、鐵強化免疫功能、補血氣；它特有的植物性白蛋白，還能與體內的重金屬離子結合，藉排泄把毒素排出體外。

這一種水果，有「神聖之果」的美名，原產於中美洲，卻在台灣落地生根，而且產量豐富，成了夏季的代表水果之一，那就是火龍果。

我的小兒子在去年大考之後開始減肥，半年多成功瘦身20公斤，除了調整飲食時間和運動之外，火龍果就是他主要的水果兼點心，餐間肚子餓也會吃一片火龍果，以增加飽足感。

正因為火龍果富含水溶性膳食纖維及多種礦物質，水分又高，因此是減肥美容的好選擇，而且它也富含一般蔬果中較少有的植物性白蛋白，可與體內的重金屬離子結合，藉排泄排出體外，達到解毒功用。

火龍果主要有紅肉、白肉兩個品種，其中又稱「紅龍果」的紅肉火龍果，不但甜度高，且含有較多花青素，更能抗氧化、防老。此外，紅龍果所含的鋅和鐵也比白肉火龍果多，鋅有助於能量代謝、強化免疫功能、保護皮膚健康；鐵則能補血氣，幫助體內氧氣輸送更順利，對於素食者來說，是個不錯的補鐵來源。

挑選火龍果可看它前後蒂頭，仍為青綠色者代表較為新鮮，如果已枯黃甚至變黑乾癟，則表示採摘下來的時間已經很久。

體型上，短胖飽滿、觸感結實的是上品，可用手掂掂重量，愈沉愈重表示果肉飽滿、湯汁多。從外觀色澤來分辨，果皮鮮紅、鱗片翠綠的，雖然顏色鮮紅美觀，但果肉多半還沒熟透，甜度不足。如果想選擇較甜的，應挑選表皮暗紅、鱗片呈現深綠色的火龍果。

火龍果買回來後，要放在陰涼、避光的地方保存，儘快吃完。有些人一次買太多，放到火龍果都發芽了，儘管它不會產生茄鹼，食用沒有中毒疑慮，但風味會變差，吃起來有「菜味」，若是不喜歡這種味道，不妨剔出種子，育成火龍果小森林盆栽，自成風景。

譚敦慈吃火龍果會儘量留皮，因為火龍果果皮和果肉交界的地方，含有豐富的甜菜苷色素。（圖片來源：pixabay）

事實上，吃火龍果，我會儘量留皮，因為火龍果果皮和果肉交界的地方，含有豐富的甜菜苷色素，是花青素的一種，尤其是白肉火龍果，因為果肉的花青素不如紅肉火龍果，因此我會儘量把果皮留下來，保留最多的營養素。

該怎麼留皮呢？我的做法是，先將火龍果的外表洗淨，放在盤中，將果皮上三角形的萼片倒過來撕，就可以剝開它，如果有一些不好撕下的萼片，就用刀子再切一下。剝除萼片之後，剩下的就是果皮和果肉之間的紅色部分，統統都可以吃掉。有些人甚至會取下紅皮，切片後拿來煎蛋或入菜，我的做法則是把火龍果皮切一切，拌入麵糊當成餅皮，不但顏色鮮豔又好吃。

台灣農業技術優良，現在的火龍果個個體型壯碩又香甜多汁，但有時切開一個火龍果之後，一次吃不完，我就會拿來做成果乾，出門時帶著吃很方便，我兒子也會拿到學校跟同學分享。

果乾的製作方法很簡單：將果肉切成0.5公分左右的厚度，先平鋪放到冰箱裡一晚，讓它稍微脫水風乾，隔天放進烤箱，用最低溫（約80℃）烤4小時，肉質不會乾柴，而是變得QQ的，比起外面加糖或有其他添加物的果乾清爽許多，攜帶又方便。

若是白肉火龍果，我會把果皮也留著一起烤，就成了紅白雙色果乾，非常吸睛。

每到夏季火龍果盛產期，除了生吃、做果乾之外，我也會拿來入菜，搭配雞肉、海鮮都很對味。

雞丁炒火龍果

材料：雞丁、西芹、胡蘿蔔、火龍果肉、腰果

做法：雞丁入鍋炒香，依序加入胡蘿蔔、西芹、火龍果 拌炒之後加一點鹽和胡椒，起鍋前撒上腰果拌一 下，即可盛盤。

（文/譚敦慈，林慧淳整理）

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(中時電子報)