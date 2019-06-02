北市大同區重慶北路3段1日上午發生槍擊案，轄區大同分局展開偵辦，迅速在2日逮獲開槍吳姓兇嫌，警方初步調查，這起槍擊案起因是與上個月24日發生在北市大安區酒店槍擊衝突案有關，衝突雙方結下樑子後，吳嫌一方才埋伏狙擊蘇姓被害人。

警方調查，上個月24日，有一派屬於文山區15分幫的兄弟，前往北市大安區忠孝東路4段一家酒店聚會，因故與同在店內消費的竹聯幫玄武堂分子發生衝突互毆，現場還曾開槍示威，雙方因而結下樑子。

事後，北市警局查出是幫派分子衝突結怨後，曾全力動員告誡雙方堂口，不准引發後續事端，但幫派分子明顯不把警方看在眼裡，執意進行報復。

6月1日上午11時40分，當日參與衝突的竹聯幫玄武堂蘇姓大哥，帶著小弟開車行經大同區重慶北路3段252巷，準備返家時，屬於15分幫的吳姓嫌犯與同夥開車尾隨，乘隙下車朝蘇某座車連開3槍，其中一槍子彈由後車窗射入，流彈擦傷蘇某右手臂。

蘇某經送馬偕醫院救治無礙，轄區大同分局偵查隊據報會同市刑大展開查辦，2日凌晨逮捕槍手吳嫌，正擴大追查其它涉案同夥。

(中時 )