據澎湃新聞報導，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和2日在2019年第18屆香格裏拉對話會，作了題為《中國與國際安全合作》的演講。魏鳳和表示，大陸會以最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，維護國家統一是軍隊的神聖職責。

魏鳳和闡明陸方立場稱，台灣問題事關大陸主權與領土完整。世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。去年我訪問美國，美國朋友和我講，林肯之所以成為美國歷史上最偉大的總統，就在於他領導打贏了南北戰爭、防止了美國國家分裂。美國統一不可分割，大陸當然也統一不可分割。大陸必須統一，也必然統一，哪有不統一的道理？如果有人膽敢把台灣從大陸分裂出去，大陸軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。

魏鳳和強調，我要正告民進黨當局和外部幹涉勢力：第一，任何分裂大陸的企圖都不可能得逞。第二，任何幹涉台灣問題的行徑都註定失敗。第三，任何對大陸軍隊決心意志的低估都極其危險。我們願以最大誠意、最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力。維護國家統一是軍隊的神聖職責。如果大陸人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼？

(中時 )