大陸國務委員兼國防部長魏鳳和2日，在第18屆香格里拉對話會作了題為《中國與國際安全合作》的演講。對於南海問題魏鳳和表示，當前南海形勢總體穩定向好，這是我們大家特別是域內國家努力的結果，但總有人想在南海興風作浪、亂中謀利。並暗示稱，近年來域外國家打著維護「航行自由」的幌子到南海橫沖直撞，就是南海最大的不穩定因素。

據澎湃新聞報導，對於南海問題魏鳳和以四點論述。第一，究竟是誰在威脅南海安全穩定？南海每年10萬多艘船只通行，從未有誰遇到什麼威脅。反倒是近年來個別域外國家打著所謂維護「航行自由」的幌子到南海顯示肌肉，這種在南海投入大量兵力、橫沖直撞的行徑，恰恰是南海最大的不穩定不確定因素。

第二，南海局勢亂起來究竟誰受益誰受損？南海一旦亂起來，受損的當然是我們南海域內國家自己。一些國家不遠萬裏把軍艦戰機開到南海，究竟目的何在？個別大國到處插手地區事務、制造亂局，最終一走了之、留下一堆爛攤子的事例還少嗎？

第三，維護南海穩定靠域內國家還是域外國家？現在，大陸與東盟國家推動「南海行為準則」磋商已取得積極進展。我們希望有關方面不要低估南海周邊國家妥善處理分歧、維護和平的智慧和能力，也歡迎各國提出建設性建議。

第四，大陸南海島礁建設是不是軍事化？大陸在自己領土上開展建設，是主權國家的正當權利。大陸在島礁上搞一點防衛設施是為了自衛。有威脅才有自衛。面對超強武備的軍機軍艦，我們怎？能不搞點防衛設施呢？

第四，大陸南海島礁建設是不是軍事化？大陸在自己領土上開展建設，是主權國家的正當權利。大陸在島礁上搞一點防衛設施是為了自衛。有威脅才有自衛。面對超強武備的軍機軍艦，我們怎麼能不搞點防衛設施呢？

(中時 )