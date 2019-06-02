受鋒面滯留台灣北部海面影響，今（2）日全台各地仍有間歇性降雨，尤其是北台灣及各地山區，中午過後因熱力調節作用加乘，可能出現較大雨勢。周二（4日）起鋒面逐漸往北抬升，台灣天氣將逐漸轉趨穩定，僅山區及近山區可能出現午後雷陣雨。

中央氣象局預報員陳建安表示，今明兩天鋒面仍在台灣北部海面，大氣環境較不穩定，各地仍會有斷斷續續降雨，午後山區可能出現雨勢較大的陣雨或雷雨，尤以接近鋒面的北部地區較南部更不穩定。

但因降雨屬於間歇性，溫度上沒有明顯變化，皆容易產生高溫，西半部各地高溫約32至34度，局部地區可能到35度，宜蘭、花蓮及台東則是31至32度；台東接近大武地區可能出現焚風，因焚風升溫快速，有機會出現36度以上高溫。

陳建安指出，周二起鋒面開始往北移，但因部分殘留水氣，上半天仍可見雨勢，預估入夜後天氣才會轉趨穩定，周三至周六將是穩定的夏季天氣；周三以後受西南風影響，僅南部地區迎風面可能出現不定時的小雨，其他各地為多雲到晴，但山區及近山區須留意午後熱對流發展，可能出現午後雷陣雨。

陳建安說，本周溫度變化持平，因今明兩天多降雨，感覺上較為悶熱，周二以後便是晴朗炎熱的天氣。

北台灣留意午後局部大雨 周二起天氣轉穩（中天新聞）

(中時 )