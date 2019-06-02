昨日「聯邦快遞被中國有關部門立案調查」登上微博熱搜，陸官媒《央視》表示，「國家有關部門決定立案調查，美國聯邦快遞涉嫌損害我國用戶合法權益問題。」(微博)

美國聯邦快遞（FedEx）擅自將華為內部郵寄的兩個包裹轉運至美國，並欲對另外兩個華為包裹「如法炮製」。FedEx在微博公開道歉被陸網友砲轟，大陸官方昨日也決定讓有關部門「立案調查」，不僅官媒《人民日報》推播此事，FedEx被立案調查也連兩日登上微博熱搜前十。

陷入中美科技戰漩渦的中國電信業龍頭華為，日前遭逢重要商業文件被擅改轉寄到美國的詭異事件。華為5月28日提供追蹤紀錄為證，美國聯邦快遞（FedEx）在未經過授權的情況下，將該公司原應送至亞洲的包裹轉運至美國，華為將評估與FedEx的合作關係，且已向中國的郵務主管機關發出投訴。

昨日「聯邦快遞被中國有關部門立案調查」登上微博熱搜，陸官媒《央視》表示，「國家有關部門決定立案調查，美國聯邦快遞涉嫌損害我國用戶合法權益問題。」最近，美國聯邦快遞在大陸發生未按名址投遞快件行為，嚴重損害用戶合法權益，已違反大陸快遞業有關法規。國家有關部門決定立案調查。

(中時電子報)