原本謠傳對黃蜂近年低迷情況感到失望，進而打算今年夏天走人的肯巴沃克，如今選擇向高薪低頭了嗎？由於沃克本季獲選年度第三隊，假如他續留黃蜂，將可獲得5年2.21億美元頂薪合約，面對年薪暴漲近4倍，沃克坦承續留成首選。

「續留一直都是我的首選，我在這裡打了8年，沒多少球員可以達成終老一隊的目標，我知道網路上很多人都說我應該離開這裡，」肯巴沃克表示，「但他們不知道的是，所謂去別的地方贏球，根本太過虛假，沒有地方真正保證贏球。」

當黃蜂打完最後1場例行賽，確定再次無緣季後賽，肯巴沃克當時就曾發表對黃蜂現況失望的言論，但隨著他入選年度第三隊，只要他續留黃蜂，就可簽下5年2.21億美元頂薪，跳槽其它球隊最高只拿4年1.4億美元，沃克當然只能改變心意。

「我知道以我現在的年紀(29歲)，黃蜂勢必看重5年年限，接下來我們會好好討論，希望能有好的結果，」肯巴沃克說，「目前我還沒空好好思考這些，等到日本行結束後，我會回家跟家人討論，畢竟5年過後，我都已經34歲了。」

起碼肯巴沃克可以確定的是，他承諾代表美國男籃出席今年8月31日開打的男籃世界盃，「一眉哥」安東尼戴維斯也表達強烈加盟意願，不過美國男籃目前傾向說服火箭「大鬍子」哈登加入，美國隊在預賽跟日本、土耳其、捷克分在同組。

(中時電子報)