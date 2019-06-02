高雄市長韓國瑜昨參加凱道造勢活動，數十萬名身穿紅衣韓粉現身力挺，日前資深媒體人黃暐瀚曾說若6/1活動超過三十萬，那明年的總統大選基本上算是選完了。對此，自由作家洛杉基認為這話說得太早，他說不要小看綠營造謠反撲的黑韓力量，「民進黨不是吃素的，他們善於選舉操作，『博歹茭』的能力要遠遠超過他們的治國能力」。

洛杉基稍早在臉書表示，他錯過韓國瑜6/1凱道大集結，但他從新聞中，看到群眾用力搖動國旗，臉上分不清是淚水還是雨水，我竟然也被感到到泫然欲泣。「自從紅衫軍之後，國旗被綠營污衊踐踏，如今又能重返凱道，讓人感到中興在望！」

不過洛杉基提及，當他電視轉到某家電視台，一個女主持人live訪問幾個名嘴，對韓粉凱道集結，極盡嬉笑怒罵之能事，不是說空椅子很多，就是說有人拿便當上遊覽車發給民眾，似乎在復刻當年「走路工事件」，只不過現在不是「選前之夜」罷了。他說那幾個名嘴不斷引述吳子嘉所造的謠，還加碼說韓國瑜拿錢是用來做養小三的安家費，根本沒把韓國瑜吿吳子嘉毀謗當回事！「而那個女主持人，一邊嘲笑著，一邊對李佳芬表示可憐同情，一副貓哭耗子假慈悲的噁心德行！」

資深媒體人黃暐瀚日前曾指出，如果6/1造勢活動人數可以破十萬，那初選基本上算是結束了；如果超過三十萬，甚至有當年紅衫軍十月圍城的盛況，那連明年的總統大選，也基本上算是選完了。洛杉基在文中提及此事，不過他認為這話說得太早，他說不要小看某電視及綠營造謠反撲的黑韓力量。「他們要重操『桃色錄音帶』、『桃色光碟』、『走路工』甚至『兩顆子彈』等老伎倆來摧毀韓國瑜，都是不費吹灰之力！更何況中選會已經讓深綠李進勇當主委，他更可以在開票後，大膽宣布選舉無效或當選無效，韓粉能如何？國民黨能如何？」

「希望韓粉及國民黨在興奮之餘，還是要保持審慎樂觀」。洛杉基提醒，民進黨不是吃素的，他們善於選舉操作，「博歹茭」的能力要遠遠超過他們的治國能力，這點不容小覤。

韓國瑜遭抹黑太委屈！韓粉受訪哽咽含淚

(中時電子報)