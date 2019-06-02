「禾果Fruit Coffee」特製冰冰涼涼的冰沙透心涼。（盧金足攝）

「禾果Fruit Coffee」的「藍莓優格冰沙」採用新鮮藍莓製作，質感與口感讓客人按讚。（盧金足攝）

很多咖啡愛好者驚艷「禾果Fruit Coffee」的藝伎咖啡，喝起來有花香、奶油及蘋果風味，成為藝伎咖啡的粉絲。（盧金足攝）

「禾果Fruit Coffee」無償提供「光之藝廊」身心障礙的藝術家開展，充滿藝文氣息的咖啡店，讓冰沙增添愛心滋味。（盧金足攝）

炎炎夏日，「禾果Fruit Coffee」叫好又叫座的冰沙，好吃又好拍，也是不少網美朝聖之地。（盧金足攝）

有一種冰沙，叫做「天然的尚好」！位在台中市西屯區逢甲商圈附近的「禾果Fruit Coffee」，一整牆綠意盎然的主視覺，時尚造型設計很吸睛，主打的藝伎咖啡讓很多人聞香而來，一喝就上癮，炎炎夏日店內叫好又叫座的招牌冰沙，採用天然食材，新鮮藍莓與自製的活菌優酪乳，讓綿密的冰沙香甜中有微酸口感，好吃又好拍，激發少女心，也是不少網美朝聖之地。

酷暑天候，戶外高溫動輒30多度，「禾果Fruit Coffee」特製冰冰涼涼的冰沙透心涼，相較其他冰品快速解渴的暢快感，冰沙綿細又不易融化的滋味，在剉冰與飲料的中間值，令人回味無窮。

「禾果Fruit Coffee」老闆蔡繼元表示，做出好喝有口碑的冰沙，採用新鮮又天然的食材，成本增加，受歡迎的「藍莓優格冰沙」就是用新鮮藍莓，加上自己釀製的優格，酸甜交織的天然口味，與現成的罐頭材料相比，質感與口感高下立判，吃冰也要吃健康。

西屯區漢翔路周遭很多社區客源，還有在中科上班的族群、鄰近的大學生，及消費人口多的逢甲商圈，常按圖索驥來享受一杯美味道地的冰沙，除了「藍莓優格冰沙」，咖啡冰沙喝出咖啡香醇，OREO巧克力冰沙，以OREO餅乾與巧克力結合，成為冰沙亮點。

蔡繼元從建築業起家，本來是餐飲業門外漢，以熱誠認真之心學習，也請專業咖啡等飲品的夥伴加入團隊，他說，多多栽培年輕人，自己也在經營過程感受回饋的力量，與很多大學產學合作，學生工作能力評鑑，首重「態度」，畢業後都是最佳的人力資源。

有「藝」思的咖啡店！蔡繼元從建築業起家，本來是餐飲業門外漢，以熱誠認真之心學習，跨進美食市場，很多人因為驚艷，成為店裡喝起來有花香、奶油及蘋果風味藝伎咖啡的粉絲，他也將營運場域化為藝術空間，無償提供「光之藝廊」身心障礙的藝術家開展，充滿藝文氣息的咖啡店，讓冰沙增添愛心滋味。

店名：禾果 Fruit Coffee

地址：台中市西屯區漢翔路256號

電話：04-27081155

營業時間：上午9點至晚上9點

公休：禾果咖啡Fruit Coffee臉書公告

售價：咖啡冰沙120元、OREO巧克力冰沙120元、藍莓優格冰沙120元

(中時 )