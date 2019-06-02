6月1日開始台電實施「夏月電價」，而台電今年研發了以小時為單位的「即時電價」方案，從最貴到最便宜，依次為紅黃綠3種電價時段。台電表示，紅色與綠色的電價價差高達10倍，若想省電、減少開支，推薦不要在最貴的下午1點到3點尖峰時段時吹冷氣、洗衣服，一個月下來，一個小家庭可省下200多元。

台電找來300個用戶實驗即時電價方案，發現紅燈尖峰時段，落在下午1點到3點，與最便宜的綠色時段，深夜10點到早上7點，兩者價差最高達10倍，紅燈和黃燈(8時~13時)價差達5倍。若把洗衣服、吹冷氣的時間調整到深夜，換算下來一期電費可省下200多元。

對此，網友們刻了紛紛留言，怒批「深夜十點後洗衣服？要被鄰居抗議嗎？」、「乾 中午到下午最熱你不知道？不吹冷氣會死人好嗎」、「所以台電的意思是，溫度越高不開冷氣時最省電；溫度低才吹冷氣，這個邏輯好像怪怪的」、「說穿了就是缺電啊！廢話一堆…。」

(中時電子報)