外界質疑總統初選民調遭操控，民進黨中央今天表示，手機與市話抽樣程式5月31日已由民進黨民調委員會外部委員完成查核，6月6日正式抽樣前，會請蔡賴陣營指派之專家查驗及見證，以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。

民進黨發言人周江杰表示，根據民主進步黨中執會最新決議的民調辦法，總統初選的民調抽樣規則如下：

第一類公職民調以市話與手機各半進行隨機抽樣，再交由核定之各單位執行民調。市話以民調執行日期首日十二個月之前發行之住宅電話簿為抽樣母體，末二碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季之國家通訊傳播委員會公布「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為手機抽樣母體，末五碼隨機。

其中，住宅電話「末二碼隨機」，與手機「末五碼隨機」所產生的號碼，可以涵蓋目前761萬戶住宅電話與2922萬手機用戶。手機與市話抽樣程式已於上週5月31日經由民主進步黨民調委員會外部委員完成查核。本週6月6日正式抽樣前，也會請蔡英文、賴清德雙方陣營指派之專家查驗及見證下，完成總統初選民調執行樣本的抽樣工作。

周江杰重申，中央黨部定會以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。

(工商 )