◎最佳選擇 喝水果真實原味

美蘭阿姨果汁吧位於南機場夜市中間段，五顏六色的水果穿插其間，色澤搭配得令人垂涎欲滴，其中金桔檸檬以及根據季節變換的木瓜牛奶、草莓牛奶，是最受消費者歡迎的排行榜前三名，特別是金桔檸檬有解膩的功能，因此是許多來享受南機場夜市美食的消費者，品嚐完美食之後的最佳選擇。

◎金桔檸檬汁 每一口都清涼

位於新北市中和區民享街的「四季古味紅茶冰」創業至今逾10年，擁有不少死忠的消費者，以古早味紅茶冰聞名，但除了紅茶冰外，店內販售的金桔檸檬同樣有不少消費者愛戴，堅持採用檸檬原汁，每一口都清涼退火，是夏天消暑聖品之一。

◎老街金桔檸檬 甘甜好味道

三坑老街廟前廣場有一攤金桔檸檬已販售15年，採用特選金桔與檸檬，甚至只用蜂蜜調整甜度，夏天暢飲一杯，讓人暑氣全消，更能輕鬆逛完三坑老街。由於是在地老字號，當地人也愛喝，是不少人從小喝到大的好味道。

◎帶皮現打 金桔檸檬香氣濃

在豔陽高照，動不動就一身汗的夏日裡，來杯金桔檸檬汁，再好不過了，既清涼解渴又養顏美容。春季才剛開業的MAMA現打檸檬汁，位在南屯區大墩路上、萬壽棒球場附近，店面走綠色清涼風，與他們的檸檬汁帶給人們的感覺一樣清爽。

◎專屬特調 搭配比例大學問

一般人對於果汁店的想像，除了既有的冰涼消暑外，還有什麼？在眾多連鎖店的激烈競爭下，林記蔬果汁店堪稱是家志氣大的小店，30多歲的老闆林曉慧期許，可以讓客人有與眾不同的「曉慧牌」超級專屬特調，因為她的特點背後都是共好的起心動念，堅持採用雲林在地小農的鮮果蔬菜，支持友善耕作，兼顧客人保健等。

◎岡山金桔檸檬 酸甜好滋味

夏天將至，隨之冷飲市場進入戰國時期。在高雄市岡山區維仁路有一家小店，老闆周寶惠用心調製金桔檸檬汁，大杯750cc才賣750元，嘉惠民眾。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)