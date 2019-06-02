好萊塢男神基努李維(Keanu Reeves)拍過《捍衛戰警》、《駭客任務》、《康斯坦汀：驅魔神探》等賣座經典片，近年又因《捍衛任務》系列電影再紅一波，然演藝事業如此輝煌的他，私底下的人生卻是全然的反比，不少人都知道基努李維人生路相當坎坷，另一半、女兒雙雙離世，連唯一的親妹妹都罹患白血病，近日他為新片跑宣傳，難得鬆口談到這些，直言自己的生命總歸就是「孤獨」，真實心聲任誰聽了都心疼鼻酸。

基努李維在90年代遇到摯愛珍妮佛賽姆，女友甚至在1999年為他懷了一女，但疑似因女方吸毒而導致死胎，2001年珍妮佛也在一場車禍中喪生，此後18年，基努李維簡樸度日，身旁再沒女伴，甚至沒傳過緋聞，最近他接受《Jakarta Post》採訪，被問到愛情之於自己的意義，他竟說眾所周知他身旁已經沒有任何人，自己是全然的孤獨，但如果有天他有了愛情，「我想我會尊重並愛另一半，但願這會發生在我身上」。

之後他有被追問關於「孤獨的人生」的看法，基努李維坦言他已不太在乎自己的事情，加上職業是個演員，所以對於這個問題「我真的沒答案」，他還說如今還是會被狗仔追逐，不過自己生活很平凡，也不愛出門，唯一喜歡的東西就是重機，能讓他專注的，也只剩重機跟工作了。

(中時電子報)