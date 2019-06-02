紫南宮環縣99.9K自行車賽，今年共有6個國家、3千位騎士熱情挑戰，在鳴槍起跑後，騎土們都魚貫湧出。（楊樹煌攝）

全程99.9K的環縣自行車賽，沿途要途經風景秀麗的9個鄉鎮，極具挑戰性。（楊樹煌攝）

今年已邁入第5年的「2019永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車賽，今2日清晨在南投縣副縣長陳正昇、議員游灝、縣體育會副理事長蔡宜助、臺灣自由車運動協會理事長彭劍勇等10多位貴賓領騎下，為活動拉開序幕，共有6個國家，3000位騎士勇敢挑戰歷時7小時，途經9鄉鎮，全程99.9K的極限賽程。

這項由縣府與臺灣自由車運動協會、紫南宮共同辦理的「環縣99.9K自行車賽」，2日清晨在竹山消防署訓練中心第一停車場盛大登場，今年參加人數計3,000人，除各縣市自行車好手外，另有5個國家10名國際選手參加，其中哥倫比亞、馬來西亞、泰國各1人、菲律賓4人、日本3人。男子有2625人，女子375人，年齡最大選手76歲，年齡最小選手11歲。

陳正昇表示，一騎來發財、紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車賽，邁入第5年，大會考量活動品質及安全，限額3000人。5年來仍保持這麼『夯』的熱度，除有紫南宮加持外，長期在南投縣訓練的好手們對於南投縣轄內自行車道規劃品質的肯定也是主要原因之一。

全程99.9K，途經風景秀麗的9個鄉鎮，沿途地形高低起伏極具挑戰性。陳正昇也呼籲選手在活動騎乘中，要互助照顧，並注意騎乘安全，平安完賽。

縣府教育處表示，該活動以消防訓練中心做為活動起、終點，全程約99.9公里。參加選手於限定7小時內完成全程，即可獲得大會精心設計「世界獨一無二」的紫南宮金雞造型鏤空獎牌，及紫南宮提供豬年發財錢母，選手可將錢母金幣鑲入鏤空獎牌，把獎牌圓心補滿，就象徵圓圓滿滿，「一騎『起』來發財」。

縣府也希望藉由舉行自行車賽，為竹山、集集等周邊帶來旅宿業以及餐飲、旅遊相關產業商機提升，更期盼紫南宮環縣自行車賽能每年固定在6月3日為「世界自行車日」前後假日舉辦，成為南投縣每年固定舉辦三大全國自行車盛會，發展成為地方自行車運動特色。

(中時 )