勇士的22歲超級新秀萊利（Austin Riley）在2號對戰老虎的比賽中，6局下半轟出一發2分炮，幫助球對以10以5獲勝之外，這也是他今年的第8轟，目前生涯前16場出賽至少敲出8轟，成為大聯盟史上第4人。

萊利在6局下半敲出一發右外野的2分炮是他本季第8轟，而他從5月16日生涯首度升上大聯盟以來，累計16場比賽、63打數就擊出8發全壘打，成為繼荷斯金斯（Rhys Hoskins，9轟）、戴加多（Carlos Delgado）、史多瑞（Trevor Story）以來，大聯盟史上第4位生涯前16場比賽敲8轟的選手。

「這小子真的不錯，」勇士的游擊手史旺森(Dansby Swanson)也對來歷讚不絕口，「他都知道他在做什麼，每天到球場都有明確的計畫，而我們聊天最大的樂趣就是互相談論打擊狀況，幫助對方一些觀察到的事，或是對方沒注意到的。」

除此之外，勇士隊21歲先發投手索羅卡（Mike Soroka）也是今年勇士新秀的一大亮點，在新人年除了拿下先發6連勝之外，賽前連續8場先發自責分都在1分以下，差1場成為自1920年以來史上第一人。就算他今天先發6.2局失4分有3分自責分，和前幾場比起來失分較多，不過仍是優質先發，自責分率目前僅1.41。

(中時電子報)