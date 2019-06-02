無樁共享單車oBikeAPP日前已下架，北市交通局認定業者停止營運，全面拖吊棄置街頭的車輛，交通局表示，目前已經拖吊5000餘輛oBike，預估有通報仍有200餘輛未拖吊，預計3日全部拖吊完畢，民眾若在街頭有發現零星車輛，可撥打1999通報。

OBike前年大舉進軍台灣，一度曾投放超過8000輛共享單車，因主打隨借隨還，不受到租借站限制，深受民眾歡迎，但也因違規停車層出不窮，因而淪為全民公敵，去年該公司台灣團隊解散後，自行車幾乎滿街棄置，僅存的車輛調度團隊則採取通報及回收車輛。

交通局長陳學台日前於議會答詢時表示，目前oBike「見一輛拖一輛」，並與交通警察大隊、民政局、環保局合作加強查報及移置工作，只要發現oBike單車，不論是否違規停放一律拖吊，目標5月底前清空。

交通局運管科長王湮筑指出，目前清單內約有200餘輛oBike尚未拖吊，預計明天可望全部清完，因部分單車放置巷弄內或偏遠地區，已經協請里幹事幫忙通報，因自治條例管理辦法已於5月18日通過，若3個月內業者未來領車將拍賣車輛，並認定違規營運罰3萬至10萬元。

(中時 )