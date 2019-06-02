劉姓婦人帳戶遭盜領報案，警調閱監視畫面，認為影片中明明是劉婦自己去提款，且皮包也有提款明細表，因此以亂報案誣告罪法辦劉婦，判拘役30天。不過案件上訴後大逆轉，劉婦同卵雙胞胎的妹妹死前留書自白，稱領錢的是自己，苗栗地院改判劉婦無罪。

2016年間，劉婦因帳戶遭人盜領2次，共被領走1萬2000元，因此向警方報案。據自由時報報導，警方調閱監視器發現，提款者很像劉婦本人，且劉婦皮包內有提款明細表，因此以「未指明犯人向該管公務員誣告犯罪」送辦，檢方也認定劉婦涉案，向法院聲請簡易判決處刑，劉婦遭判拘役30天。

劉婦不服上訴，指她與雙胞胎妹妹同住、衣物也共穿，提款卡、存摺放在房間，她曾問妹妹有沒有領她的錢，妹妹否認；但妹妹在案件審理期間過世，生前曾手寫一份自白，表示是她去提款的。

苗栗地院認為，劉婦與胞妹為同卵雙胞胎，外觀相似，監視影像無法肯定是劉婦，而劉婦胞妹自白書應非偽造，綜合事證後改判劉婦無罪。

(中時電子報)