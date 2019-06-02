縣長張麗善（左一）擊鼓為由縣府隊加油。（縣府提供）

縣府與縣議會團隊龍舟表演，縣長張麗善（中）率領縣府一級主管與縣議會蘇俊豪副議長（右五）所帶領議會代表隊一同參賽。（縣府提供）

2019雲林龍舟賽在口湖椬梧滯洪池盛大登場。（縣府提供）

除了精采刺激的龍舟競賽外，還有全國寫生比賽、親子彩繪風箏與大型風箏展演活動。（縣府提供）

公開男子組由台南蟲蟲划船教室奪冠。（縣府提供）

2019雲林龍舟賽在口湖椬梧滯洪池盛大開幕，計有男子組12隊、女子組6隊與男女混合組12隊，共30支隊伍參賽，經過激烈競賽冠軍隊伍出爐：公開男子組由台南蟲蟲划船教室奪冠；公開女子組是艾德國際，社會男女混合組是雲林縣消防局。

雲林縣長張麗善率領縣府一級主管，雲林縣議會由副議長蘇俊豪領軍議會隊，為龍舟賽熱鬧開場，縣府總顧問張清良、立院顧問張嘉郡、口湖鄉長林哲凌、口湖鄉代表會主席蘇慶璋、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處技正吳宗青、縣體育會理事長郭志恆到場為選手加油。

張麗善表示，縣府秉持著不分黨派，只要是地方有需求、民眾有意願都會延續辦理，2019雲林龍舟賽再度於椬梧滯洪池舉辦，椬梧滯洪池有「海角祕境」封號，龍舟賽的舉辦展現縣府對沿海環境的重視。

張麗善說，希望雲林縣不論山海，經濟、產業、農業都能均衡發展，這次龍舟賽後縣府會做個深度檢討，未來傳統三大重要節日都會重視，讓旅外鄉親都能返鄉參與。

由張麗善率領縣府一級主管與縣議會蘇俊豪副議長率領的議會代表隊進行表演賽，由議會代表隊以1分38秒42成績，領縣縣府1分46秒84抵達終點。

張麗善說，縣府、議會兩隊選手同心為雲林開啟幸福新紀元，不論誰贏，全體縣民都是最後贏家。

30支隊伍經過激烈競賽後，結果出爐，公開男子組台南蟲蟲划船教室隊奪冠，成績1分07秒26；第二名為財神烏魚子隊，第三名47龍舟隊，第四名合億沉香虎尾龍舟隊。

公開女子組由艾德國際隊奪冠，成績1分22秒92；第二名軟網女神上場隊、第三名砲測精訓隊、第四名為建國國中。

社會男女混合組由雲林縣消防局奪冠，成績1分12秒21；第二名湖口青工隊、第三名雲林縣青工總會隊、第四名為口湖國中。

除了精采刺激的龍舟競賽，周邊同時舉行全國寫生比賽、親子彩繪風箏、大型風箏展演活動、親子籃球嘉年華活動。主舞台區則有特色團體共同展演熱情活力的節目，使得靜謐得雲林海角祕境熱鬧非凡。

(中時 )