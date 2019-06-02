攸關暴龍「可愛」里歐納德未來動向的版本，真的越來越多了！《ESPN》女記者拉蒙娜2日驚爆，就算里歐納德今年率領暴龍摘冠，他仍可能離開暴龍，前往洛杉磯在快艇、湖人兩隊當中擇一加盟，理由竟是他已在洛城購置房產。

「我知道假如暴龍搶下今年總冠軍，里歐納德將會很難離開那裡，畢竟都已奪冠，」身為洛杉磯資深記者的拉蒙娜表示，「但我認為他還是會走，我知道這就像閃爍的希望，或許他會選擇留下來，因為他很喜歡多倫多那個地方。」

「可是里歐納德早已表態，他想要回到自己在加州的家裡，他在那裡買了房子，這是他一直想要的，」拉蒙娜表示，「他在去年離開馬刺之前，就考慮這樣做了，他的個性就是始終如一，他不像保羅喬治，喬治跟奧克拉荷馬州很契合。」

事實上，從里歐納德一直以來的報導，都曾表達他想回到加州家中的渴望，他在今年1月在距離洛杉磯中心約半小時車程的聖塔菲牧場地區，買下一間價值1330萬美元的豪宅，假如他真想長留多倫多，確實沒道理在加州購置新房子。

甚至連《ESPN》權威記者沃納洛斯基也在2日強調，不管能否成功奪冠，都不會造成球員在自由市場的選擇太多影響，看來沃神也認同自己同事拉蒙娜的里歐納德鐵定離開多倫多，跳槽洛杉磯球隊二選一的說法。

(中時電子報)