萬華分局在北市松山區八德路一處出租民宅查獲男子毒轟趴，查獲大麻等毒品。〔謝明俊翻攝〕

萬華分局在北市松山區八德路一處出租民宅查獲男子毒轟趴，詢後將郭、許兩嫌移送法辦。〔謝明俊翻攝〕

在北市松山區八德路租屋的郭姓男子，涉嫌在租處邀集年輕男子搞吸毒轟趴，經常搞得附近鄰居不得安寧，萬華警分局據報進行蒐證，５月３１日持搜索票前往查察，當場查獲郭嫌和１１名男子大搞毒趴，販毒給郭嫌的許姓男子前往交售毒品，同被警方逮捕移送法辦。

３５歲的郭姓男子是在北市松山區八德路租下一棟民宅，再透過社群軟體邀約愛好毒轟趴的年輕男性前來參加，郭嫌為了防止警方上門查察，還教育前來參與毒趴的同好們，遇到警方臨檢時，要稱毒品是郭免費提供的，參加者只要付「場地費或清潔費」，以躲避買賣毒品的刑責。由於參與毒轟趴的都是年輕男子，警方懷疑這個毒轟趴根本就是男同志毒趴。

萬華分局警方是在日前接獲線報獲悉，有一個不明男子專門透過社群軟體邀約男性同好辦毒轟趴，警方經多日布線確定毒趴召開地點後，報請檢察官指揮申請搜索票，５月３１日晚間前往八德路一處租屋搜查，當場發現郭姓租屋主與１１名年輕男子正在大搞毒轟趴，現場查扣安非他命1包15.2公克、吸食器、液態安非他命1瓶、搖頭丸等毒品。

當警方還在清查現場時，提供郭嫌毒品的上游許姓毒販恰巧聯絡來訪，警方當場一併逮捕，在許嫌車上起獲安非他命3包重106.4公克、大麻1包重7.4公克以及電子磅秤等犯罪證物，警方懷疑許嫌就是要前來交易毒品。

警方經將全部１３人帶回調查後，將郭姓、許姓等2犯嫌依毒品危害防制條例移送北檢偵辦，現場聚會１１人則一律採尿送驗。

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(中時 )