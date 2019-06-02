交通部觀光局今日舉辦「2019世界自行車日在台灣東北角」活動。（李宜秦攝）

交通部觀光局今日舉辦「2019世界自行車日在台灣東北角」活動，於福隆遊客中心與現場200名民眾搖鈴開騎啟程，並參與福隆國際沙雕節。行政院長蘇貞昌表示，自行車可達到運動健身效果，他也揶揄交通部長林佳龍，應該多騎自行車，才能擺脫大肚腩。林佳龍則表示，將規劃自行車升級四年計畫，初步規劃經費16億元，將向政院申請加倍。

聯合國去年將6月3日訂為世界自行車日，蘇貞昌表示，我國早在12年前就將5月5日訂為自行車日，可見我國走在世界前面，未來將依據「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設」進行自行車道新闢及改善，共同優化自行車路網及改善騎乘安全性。

蘇貞昌說，他本身就是自行車愛好者，不只初中禮物是一輛中古自行車外，大學畢業後還跟弟弟一同騎自行車環島，直說自行車非常值得推廣，他也喊話，希望捷安特針對車友推出優惠，例如累積騎車公里數達標者、舊車換新車等，都可再行優惠。

交通部長林佳龍表示，我國是自行車王國，目前已提出自行車升級四年計畫，初步規劃經費約16億元，將再向行政院爭取加倍，未來將針對現有車道進行延長與維修，並將地方與自行車道串連，讓車友不只可以環島，也可騎車深入各地旅遊。

為響應活動，自行車業者祭出多項好康，在6月1日至3日間，微笑單車會員只要於全台任一場站租借U-Bike騎乘，且同場借還時間超過15分鐘，就可抽GIANT EXPLORE電動輔助自行車及各項好禮，三天累計全台騎乘件數若達63萬次，再加碼抽出E台GIANT EXPLORE電動輔助自行車，另外，捷安特只要使用RIDE LIFE APP（不限里程），可抽車衣、安全帽。

(中時 )