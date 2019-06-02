捕手桑契斯(Gary Sanchez)連續兩戰拯救了洋基，前役他關鍵牽制化解危機，此役他敲出致勝兩分炮，助隊以5-3擊敗紅襪，在基襪3連戰連奪兩勝。挨轟的是紅襪賽揚獎投手波塞洛(Rick Porcello)，他被桑契斯這一棒在第5局中途打退場，此後兩隊都沒有再得分。

洋基先發哲曼(Domingo German)也沒投好，第4局花光領先之後就退場，無關勝敗。接著桑契斯開炮，洋基出動6名牛棚投手，拚死守住桑契斯打下來的兩分領先，4個人賺進中繼點，福將格林(Chad Green)撿到勝投。紅襪之後3度攻佔得點圈，特別是9局上零出局兩人在壘，帥哥馬丁尼茲(J.D. Martinez)有機會當英雄，結果以雙殺打作收。

紅襪波塞洛於2016年勇奪賽揚獎(22勝4敗)，隔年卻成為美聯「敗投王」(11勝17敗)，去年回升到17勝7敗，但是自責分率已經無法回到4以內。連奪兩勝的洋基已經贏得了基襪3連戰，如果第3戰完成橫掃，兩隊在美東的勝差將會擴大到10場。

(中時電子報)