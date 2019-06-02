想知道您的公益愛心捐款，都用到哪些地方？幫助了哪些人？產生什麼改變嗎？為了展示社福成果、促進交流對話，由中華社會福利聯合勸募協會主辦的「2019 We Make The Change 成果分享會暨集合影響力國際論壇」，將於今年6月14日、15日兩天，假實踐大學台北校區圖資大樓B2國際會議廳，盛大舉行！

現任味全董事長、同時也是中華社會福利聯合勸募協會理事長陳永清表示，聯合勸募協會是國內最重要的公益募款平台，所募得的款項全部用來資助全台灣在地服務、有服務成效及必要性，但卻募款困難的中小型社福團體；每年支持超過300個以上的社福團體，直接及間接受益者超過100萬人。

陳永清說，今年活動共分成兩部份，第一天6月14日，將展示100多家社福團體服務成效的壁報，並舉辦六個場次、合計18篇的社會福利方案分享簡報，以及30支社福團體微電影，透過這些成果展示發表，社會大眾及捐款人可以更清楚瞭解，他們的善心幫助了那些人，改變了那些人生活的品質。

不僅如此，在第二天6月15日的「集合影響力」(Collective Impact) 國際論壇，陳永清說，協會特別邀請來自美國、加拿大及墨西哥的社福工作領袖，說明如何集合當地不同的社福團體及政府部門，共同努力、協同工作，解決當地未成年懷孕、青少年吸食大麻和漁業過度濫捕等3個嚴重的在地社會問題，透過這些經驗分享，除了讓國內社福團體參考，也更加驗證許多社會問題必須公私部門合作，才能有效解決。

主辦單位表示，本次活動預計吸引社會福利相關專業人員，或對社福領域議題有興趣之社會大眾約300人，將可申請社工師繼續教育積分與研習證書，另外還有「暖心留言活動」，於活動進行期間參與壁報加油打氣區留言、社群軟體分享等活動，有機會抽中好禮。有興趣參與者，即日起可上聯合勸募協會官網報名。

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