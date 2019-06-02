蔡英文總統對韓國瑜在凱道的發言，反擊批評，希望他多關注高雄市政。（陳淑芬攝）

蔡英文總統2日到台中市的鄉親面對面行程首站抵達大肚區永順宮參拜，重砲回應高雄市長韓國瑜昨在凱道「發財外交」、「恢復年金」及「讓鬼混的政黨、政治人物下台」等說法。她抨擊韓擔任高雄市長，真正幫高雄市做了什麼事？蔡總統並反批，希望韓在發明「新口號」之餘，還是多關注高雄市政。

蔡總統2日到台中市的鄉親面對面行程首站抵達大肚區的永順宮，受到鄉親的熱情歡迎，「蔡英文，加油！」口號不絕於耳，蔡總統先參拜、致詞後，接受媒體採訪回應韓國瑜在凱道的發言。

蔡總統說，韓市長的講話又多了很多「口號」，一再的講一些「新口號」，他畢竟是高雄市民選出來的，對高雄市政必須要承擔起市民的期待，是不是他在市政的執行上有什麼困難，讓他這時選擇做這樣的事、走這樣的路。

對於韓批評現在是「凱子外交」，他要轉變為「發財外交」說法。蔡總統表示，中華民國的國旗在美國空軍官校，都被大家看見了；她下午還要跟美國參議院外交委員會主席見面。過去3年來，政府致力於發展很多主要國家的實質關係，做紮紮實實的外交。

至於韓指稱要「讓鬼混的政黨、政治人物下台」。蔡總統反問「要讓鬼混的政治人物下台啊？」，可能很多人要問韓市長，當這一段時間的高雄市長，真正幫高雄市做了什麼事。她強調，目前政府團隊是非常負責任及認真，勇敢承擔改革、面對困難的事情選擇不逃避，為的就是讓國家打下好的基礎，經3年來努力，國家基礎打地樁的工程已經打好了。

蔡總統強調，「年金改革」不只是目前政府要處理的事情 ，國民黨政府時代也提到年金改革已經面臨財政懸崖 ，必須要趕快改革，馬英九前總統在交接時，還提醒她要趕快做。蔡總統說，「年金改革」是國家很重要的事，不但要確保國家財政穩定，更重要的是要須確保基金的財務可以永續。她也必須向軍公教人員表達敬意，在過程中能配合及尊重政策，希望政治人物不要因為選舉，用這個議題挑起社會的對立。

(中時 )