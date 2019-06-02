台中市政府運動局、台中市體育總會共同主辦，台中市溜冰委員會承辦的 ｢108年度台中市市長盃滑輪溜冰錦標賽｣，2日熱烈展開；清水區108年度全區運動大會也在今日登場。運動局表示，市府將持續藉由多元體育活動，提升運動風氣，往運動樂活城市目標努力。

今日在南區健康公園溜冰場及西屯區艾哈直排輪曲棍球場舉行的｢108年度台中市市長盃滑輪溜冰錦標賽｣，分為競速溜冰、花式溜冰、溜冰曲棍球、自由式速椿等四大項目，參賽選手約800人，競爭激烈。

運動局表示，競速溜冰為在200公尺的場地內區分各項距離競逐，競賽時充滿速度的快感互有超前，深受小朋友喜愛；花式溜冰則是在場中配合音樂做出跳躍、旋轉、步法等動作，是一項力與美的運動，非常適合有舞蹈基礎的小朋友學習。

溜冰曲棍球是在場上包含守門員共五人組成的隊伍，球員必須穿着全套防護球衣在場內進攻、防守是一項培養及訓練團隊觀念及默契的項目；自由式速椿則是類似障礙賽，在總長28公尺場中擺放角標，選手以最快的速度通過障礙快者勝出，是滑輪溜冰運動新興項目。

清水區公所今日也在清水國民中學田徑場舉辦「清水區108年度全區運動大會」，師生超過100人參與。同時也結合體育會所辦理的清水體育嘉年華暨休閒運動觀摩賽，有各單項委員會節目表演及趣味競賽，提倡全民運動風氣。

清水區108年度全區運動大會運動員宣誓代表由清水國小學生吳采恩擔任，她先前榮獲108年台中市國民小學田徑錦標賽100公尺第一名，以及108年全國小學田徑錦標賽400公尺接力第一名暨破大會紀錄佳績，並入選參加108年日本靜岡田徑交流賽代表隊，潛力雄厚。

台中市政府將在7月10日至8月18日舉辦購物節，活動也向民眾宣傳。屆時以全城購物為主題，並有抽千萬豪宅、百萬名車、免費總統套房等超大好禮，歡迎全國各地民眾共同參與。

(中時 )