美國聯邦快遞（FedEx）早前擅自將寄給大陸科技巨頭華為的包裹，轉遞到美國。國家郵政局長馬軍勝今於中共官媒訪問中表明，美國聯邦快遞未經華為授權，將從日本寄往華為中國辦公室的兩個包裹轉運美國，是嚴重違反國家快遞業法規，嚴重損害用戶合法權益，國家有關部門決定立案調查。

央視新聞節目「朝聞天下」今（2日）晨播放馬軍勝專訪，其間馬軍勝指出，日前美國聯邦快遞未經大陸通訊設備商華為授權，將從日本寄往華為中國辦公室的兩個包裹轉運美國，是嚴重違反國家快遞業法規，嚴重損害用戶合法權益，國家有關部門決定立案調查。

馬軍勝稱，立案調查聯邦快遞有三大有利之處，分別是「有利於維護國家快遞市場秩序」、「有利於維護國家企業和用戶合法權益」以及「有利於確保國家郵政通信安全和經濟安全」。

馬軍勝又強調，中國大陸歡迎世界各國投資大陸快遞市場，但前提必須是遵守大陸法律法規，及維護大陸企業和用戶的合法權益，不能因為非商業目的來阻斷正常的快遞服務，也不能損害中大陸企業和用戶的合法權益。

央視「新聞聯播」昨日（1日）曾報導立案調查聯邦快遞消息，但當時並未說明由哪個部門調查。央視當時更發表評論，稱聯邦快遞遭調查，「對其他違反中國有關法律法規的外國企業、組織和個人將是一個警告」。

(中時 )