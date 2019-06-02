美中貿易戰推動大陸從俄羅斯購買更多天然氣。陸方已提出增加俄國管道天然氣供應量，並繼續入股俄羅斯北極液化天然氣項目。中共領導人習近平即將訪問俄國雙方能否達成新的天然氣交易引人關注。在成為大陸最大的外國石油供應商後，俄國也希望成為大陸的最大的天然氣供應商。有俄羅斯學者說，在貿易戰背景下，俄國會借機繼續努力說服北京，從海陸進口能源會受到美國威脅，從陸路通過管道向大陸輸送俄羅斯能源的方式最為可靠。

美國之音報導，俄羅斯天然氣工業公司下屬的天然氣出口公司負責人布爾米斯特羅娃日前表示，大陸目前特別感興趣大幅提高俄羅斯管道天然氣購買量，北京想通過東線的「西伯利亞力量」天然氣管道補充進口更多天然氣。陸方計劃購買這部分天然氣的數量和價格仍未確定，雙方將在近期談判，敲定這筆交易。

由能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司牽頭的「西伯利亞力量」管道建設工作已經接近尾聲，將在今年12月1日向大陸供氣。俄方計劃從8月份起開始向這條管道中注氣。「西伯利亞力量」是第一條俄羅斯通向大陸的天然氣管道，可望在未來30年內，每年向大陸提供380億立方米的俄羅斯天然氣。

中美貿易戰導致大陸從美國進口液化天然氣受到影響。這為俄羅斯擴大對陸天然氣出口提供機會。俄羅斯天然氣工業公司總裁米勒4月末隨同總統普丁訪中時表示，俄羅斯希望到2035年時，成為大陸市場最大的天然氣供貨商。

米勒稱，大陸的天然氣需求量每年都在大幅增長，陸方現已成為世界上最大的天然氣進口國，獲得穩定和長期的天然氣供貨至關重要。米勒說，每年秋季和冬季，大陸北方和東北部的天然氣需求量都會急劇增加，因此，俄羅斯管道天然氣進入大陸是歷史性事件。

能源分析師科金認為，歐盟致力於減少對俄羅斯天然氣的依賴，美國也在積極對歐洲在這一領域施加影響，這從另一方面促使俄羅斯更積極開拓中國天然氣市場。

(中時 )