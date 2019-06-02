尷尬！花蓮新城鄉家樂福賣場附近，昨晚7時許突有一群黑衣人大亂鬥，一名30歲的林姓男子被打到頭破血流，還疑被押上車，警方通報在花蓮市區攔截將鄭姓駕駛壓制在地，鄭男大喊「載受傷朋友去醫院啦！」因手機面交爆衝突，警方這才發現抓錯人，將循線把打人的柳男追查到案。

警方指出，林男與鄭男兩人欲販賣蘋果i Phone7舊手機予25歲的柳姓男子，雙方相約在嘉里村福德路一帶面交，雙方疑手機品質、價格意見不合引發互毆，柳男與同行的3名友人仗著人多將林男打得滿頭是血，但警方獲報趕至現場時雙方均已逃逸離去。

警方調閱監視器鎖定朝花蓮市逃逸的相關涉案車輛車號，立即通報花蓮分局協助攔截圍捕，隨後在花蓮市光復路與南京街口攔查到鄭男駕駛的白色車輛，發現車上一名頭部受傷男子，於是要求駕駛下車，心急載友人送醫的鄭男卻開口辱警，當場遭壓制痛喊「不能呼吸了！」

受傷的林男拒絕送醫，幫忙緩頰都是一場誤會，全因「手機面交糾紛而起」不過鄭男因為拒絕停車受檢，又公然辱罵員警親人，被警方依妨礙公務罪嫌送辦；至於傷者送醫後無礙，警方則著手追查駕駛灰色自小客車的柳男，將循線追查4人到案說明。

(中時 )